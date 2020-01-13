ما سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في 2020؟

توقع استطلاع حديث لموقع “إيكونومي بلس”، انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام الحالي، ليتداول بين 15.5 و16 جنيهًا، على أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة وبنسبة تصل إلى 2% على مدار العام 2020.

وتوقع الاستطلاع أن تزداد قوة الجنيه ليرفع من إجمالي مكاسبه أمام الدولار الأمريكي، والتي بلغت خلال العام الماضي أكثر من 10.5%.

وذكر 47% من المشاركين في الاستطلاع، أن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار سيتراوح خلال العام 2020 بين 15.51 جنيها و16 جنيهًا، بينما ذهبت توقعات 30% من المشاركين إلى أن تزداد قوة الجنيه خلال العام الحالي لينخفض سعر صرف الدولار إلى أقل من 15.5 جنيها.

فيما توقع 16% من المتابعين الذين شاركوا في الاستطلاع، أن يتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ما بين 16.01 و16.5 جنيها خلال العام الحالي. بينما توقع 4% فقط أن يرتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لما بين 16.5 و17 جنيهاً.

تأتي التوقعات القوية بارتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 2020، مستندة إلى الأداء القوي للعملة المحلية العام الماضي، وسط زيادة ملحوظة في موارد مصر من النقد الأجنبي، خاصة السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات، هذا إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة الماضية.

وواصل الجنيه المصري ارتفاعه مقابل الدولار الأمريكي أمس، ليسجل مستوى 15.89 جنيها للشراء و15.99 جنيها للبيع، وذلك وفقا للسعر الرسمي بالبنك المركزي المصري، وهو ما أرجعه محللون إلى استمرار التدفقات المالية من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية.

وارتفع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنهاية تعاملات الأحد، في 5 بنوك ليكسر حاجز الـ 16 جنيهاً نزولاً بسعر البيع، وذلك للمرة الأولى منذ 28 فبراير من العام 2018.

وصعد سعر صرف الجنيه المصري في بنوك المصري الخليجي، والبنك التجاري الدولي، وكريدي أغريكول، والبنك العربي الإفريقي بحوالي 4 إلى 5 قروش للبيع، مسجلاً مستوى 15.89 جنيها للشراء، و15.99 جنيها للبيع.

كما ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في المصرف المتحد بنحو 5 قروش للبيع، ليصل إلى مستوى 15.88 جنيها للشراء، و15.98 جنيها للبيع.

وسجلت الورقة الأمريكية الخضراء في بنكي مصر والأهلي مستوى 15.91 جنيها للشراء، و16.01 جنيها للبيع.

البيان

شارك الموضوع :



