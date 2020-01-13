جامعة أمريكية تختار السلطان صديق ودعة سفيرا للمدنية العالمية وتمنحه الدكتوراه الفخرية

اختارت الجامعة الأمريكية المسيحية للدرسات العليا بالولايات المتحدة الأمريكية السلطان صديق ودعة سفيرا للمدنية العالمية ومنحه شهادة الدكتوراء الفخرية في الأنشطة والمجالات الإنسانية والعمل على تعزيز السلام بدارفور واسهاماته الإجتماعية بمسقط رأسه بكلمندو بولاية شمال دارفور وعموم انحاء السودان .

وشهدت قاعة لبدة للمؤتمرات و الندوات ببرج كورنثيا بالخرطوم مساء الإثنين إحتفالية كبري للإحتفاء بمنح السلطان ودعة للدكتوراة الفخرية في المجالات الانسانية، منحته لها الجامعة الأمريكية المسيحية للدرسات العليا بتشريف مبعوث الرئيس الكيني للسلام بجنوب السودان ورئيس تحالف نهضة السودان دكتور التجاني سيسي وبحضور منظمات المجتمع المدني ووفد الجامعة وأعيان وممثلوا الكيانات السياسيه ورموز الإدارة الأهلية من مختلف أنحاء البلاد بجانب وسائل الإعلام.

وتم عرض فيلم وثائقي للأعمال التى قدمها السلطان صديق وداعة و اثني عدد من المتحدثين في الحفل على إنجازات صديق وداعه في دارفور والسودان عامه.

الخرطوم ١٣-١-٢٠٢٠م (سونا )

شارك الموضوع :



