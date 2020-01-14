الدولار يصل إلى رقم قياسي

تخطى سعر الدولار فى تعاملات السوق الموازي حاجز الـ (٩١) جنيهاً، وتصاعدت فى الأثناء أسعار العملات الأجنبية الاخرى. وقال متعاملون بالسوق لـ (الانتباهة أون لاين) أن سعر الدولار وصل إلى رقم قياسي (٩٢) جنيهاً. بينما وصل سعر الريال السعودي الى (٢٤.٥٠٠) جنيهاً، والدرهم الإماراتي (٢٥.٢٠٠) جنيهاً، واليورو (٩٩) جنيهاً. وكشف متعاملون عن تراجع حيوية السوق من حيث أعداد المتعاملين فيه، وأكدوا أنه لم يعد كما كان بسبب الحملات المتكررة والتي تخللتها حالات اعتقال. وقال أحدهم أن الحملات أدت إلى تراجع حركة السوق وارتفاع أسعاره، نسبة لتجفيفه من الكثير من المتعاملين

الانتباهة

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