21 عضوا لتنسيقية قوي الحرية والتغيير بالمناقل

أقرت قوى إعلان الحرية والتغيير بمحلية المناقل بولاية الجزيرة في إجتماعها الأول صباح اليوم تكوين تنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير بالمناقل من 21 عضوا منهم 5 أعضاء لكل من تجمع المهنين ونداء السودان وقوى الإجماع فيما تم تمثيل التجمع الإتحادي ب3 اعضاء ومثلها للقوى المدنية الاخرى. وتم فى الاجتماع تكليف المحامي نزار القدال فالح محمد أبوعاقلة مقررا للتنسيقية والأستاذ عبد الرحمن عبد الله أحمد بابكر ناطقا رسميا وذلك لتضطلع بمهامها في إدارة الشأن السياسي والخدمي بالمحلية. وسيتم خلال الأيام القادمة تشكيل لجان الشهداء والجرحى والمفقودين ولجنة التنظيم والميدان ولجنة الإعلام واللجنة القانونية واللجنة الزراعية والمالية والنقابات والخدمة المدنية والترشيحات .. الجدير بالذكر أن تجمع المهنين ظل يتحمل أعباء الاداء كاملة قبل ميلاد الجسم التنسيقي لإعلان قوي الحرية والتغيير بالمناقل ..

سونا

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