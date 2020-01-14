اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 14 يناير 2020م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 92.00جنيه
الريال السعودي : 24.53جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 102.12 جنيه
الدرهم الإماراتي : 25.20جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 25.23 جنيه
الجنيه الإسترليني : 118.68جنيه
الجنيه المصري : 5.78جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.