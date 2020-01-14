وزير الخارجية الأمريكي يوضح علاقة شركة هواوي بالاتحاد السوفييتي

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه يعتبر أن البنية التحتية للاتصالات من الشركة الصينية “هواوي” ليست أقل خطورة من البرامج التي كان يتم إنتاجها أيام الاتحاد السوفييتي.

وقال بومبيو، متحدثاً إلى ممثلي صناعة التكنولوجيا في كاليفورنيا: “نحذر الحلفاء والشركاء من المخاطر الأمنية واختراق الخصوصية التي تهددهم إذا سمحوا لشركة هواوي ببناء شبكات الجيل الخامس الخاصة بها”.

وأضاف بومبيو “أعلم أن هذه مقارنة غير كاملة، وأنا على دراية بذلك، لكن هواوي لا تقل خطورة عن البرامج السوفيتية السابقة”.

وانتهى بومبيو إلى القول: “لن نسمح أبدًا بنقل المعلومات السرية من الولايات المتحدة إلى بنية تحتية للمعلومات نعتقد أنها لا يمكن الوثوق بها”.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن الحزب الشيوعي الصيني سيكون مسيطرا تماما وبشكل مباشر على جميع المعلومات التي تمر عبر شبكات هواوي.

سبوتنيك

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