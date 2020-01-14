تعطيل ست سفريات بمطار الخرطوم

أدى تعليق الرحلات الجوية بمطار الخرطوم الدولي الثلاثاء إلى تعطيل ست سفريات خارجية.

صرح بذلك لـ(سونا) السيد محمد المهدي نصر عابدون؛ مدير إدارة الإعلام بمطار الخرطوم، موضحا أن الرحلات التى كان يفترض أن تغادر شملت سفريات طيران الاتحاد إلى ابوظبي، الخطوط السعودية إلى جدة، وبدر للطيران إلى جدة.

بينما شملت رحلات الوصول التي عُلقت سفرية الخطوط المصرية من القاهرة والخطوط الإماراتية من دبى والإثيوبية من أديس أبابا، بينما لم يتم تحويل أي سفرية إلى مطار مجاور.

وأشار إلى أن هذه الرحلات سيتم برمجتها لاحقا بواسطة شركات الطيران الخاصة بها.

كما أوضح السيد محمد المهدي أن حركة الطيران بمطار الخرطوم ستسير كالمعتاد وفق الجدول الموضوع بعد رفع تعليق السفريات الجوية عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الشركة القابضة لمطارات السودان ومطار الخرطوم الدولي قد قامت بتعليق الرحلات الجوية بمطار الخرطوم اليوم لمدة خمس ساعات اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة الثامنة مساء.

الخرطوم في 14-1-2020 (سونا)

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