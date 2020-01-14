إمام الأنصار يدعو للالتفاف حول الحكومة

دعا امام الأنصار ورئيس حزب الأمة القومي السيد/ الصادق المهدي لدي مخاطبته الثلاثاء جماهير الأنصار بميدان الحرية بالقضارف دعا للالتفاف حول الحكومة لتجاوز المرحلة الانتقالية مقدما رؤيته حول تعيين الولاة .

وأكد أن الحكومية الحالية شراكة بين المدنية والعسكرية وهي منظومة لا ينفك بعضها عن بعض وأكد أن حزبه يخطو بخطي واثقة لدخول الانتخابات.

هذا وقد أشاد المتحدثون بالجهود التي بذلها مواطنو القضارف لإنجاح الثورة وتقديمهم لاول الشهداء الذين ضحوا من أجل اقتلاع النظام البائد داعين لان يكون حزب الأمة حزبا لكافة اهل السودان.

القضارف في 14-1-2020م (سونا)

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