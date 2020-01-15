مجلس النواب الأمريكي يحيل الاتهامات بحق ترامب إلى “الشيوخ” لبدء محاكمته رسميا

وافق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء، على إرسال بنود مساءلة دونالد ترامب بتهمة إساءة استغلال النفوذ، إلى مجلس الشيوخ لبدء محاكمة رئيس البلاد بشكل رسمي وعزله من منصبه إذا ثبتت التهم عليه.

ومن المقرر أن توقع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، على نسخة من القرار في وقت لاحق اليوم، وسيتم بعد ذلك تسليم بندي المساءلة –إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس- إلى أمين مجلس الشيوخ جولي آدامز.

وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، بدأ مجلس النواب التصويت على القرار بعد فترة وجيزة من توقيع ترامب على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين، ومن المتوقع بدء محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بحلول يوم الثلاثاء القادم.

وكشفت بيلوسي في وقت سابق اليوم، عن اختيار سبعة من النواب الديمقراطيين الذين سيلعبون دور مديري العزل أثناء المحاكمة، وهو دور يعادل ما يقوم به الادعاء العام في المحاكمات التقليدية.

وسيقدم مديرو العزل الأدلة التي توصل إليه مجلس النواب ويعرضون الحجج الداعمة لعزل الرئيس، وعلى الجبهة الأخرى سيكون هناك فريق دفاع خاص بترامب، فيما يمثل أعضاء مجلس الشيوخ دور هيئة المحلفين.

ويرى محللون أن المجلس المشكل أغلبيته من الجمهوريين سيبرئ ساحة الرئيس الأمريكي من أي تهمة، حيث لم يبدي الجمهوريون تأييدًا يذكر لفكرة عزله والتي تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، بحسب وكالة “رويترز”.

ووجه مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون تهمة إساءة استخدام السلطة إلى الرئيس ترامب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد التحقيق في إتصالات أجراها مع الجانب الأوكراني للضغط على منافسه السياسي جو بايدن.

سبوتنيك

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