شركة المواصلات تكشف عن خطة لتغيير نظام التشغيل في الخرطوم

كشفت شركة المواصلات العامة المحدودة عن خطتها لتغيير نظام التشغيل لمركبات الشركة وإعادة نظام التذاكر والخطوط والمراقبة بتحديد تعرفة لكل خط، مشيرا إلى أن الخطة أفردت حيزا لنقل الطلاب بنظام (الأبوني) والمعاقين مجانا.

وأضاف محمد ضياء الدين محمد مدير شركة المواصلات العامة المحدودة في منبر (سونا)، أن معالجات تجري لضبط القطاع الخاص تتمثل في العودة لنظام الخطوط والتذاكر ودفتر حساب عدد الرحلات، كاشفا عن إبعاد جهاز الأمن من الإشراف على الوقود وذلك من خلال تعيين 900 من شباب لجان الأحياء لمراقبة الوضع، لافتا إلى أن معالجة أزمة المواصلات تتطلب تنسيقا من جهات مختلفة، داعيا إلى هندسة المدن والمرور.

وأشار إلى تشكيل لجنة تنفيذية وأخرى فرعية وضعت معالجات للقطاع الخاص، كاشفا عن خطة إسعافية واستيراد مركبات ووضع مقترح لمواعيد العمل ومواعيد الدراسة حيث تبدأ للطلاب من 7 صباحا إلى 1:30 ظهرا وبالنسبة للموظفين والعمال من الساعة 8 أو 9 صباحا وحتى 4 عصرا، مقترحا استيراد 1000 بص يتناسب مع البيئة والمناخ السوداني لتوحيد البصات والإشراف وزيادة القدرة على الإصلاح والصيانة ، معزيا السبب الرئيسي لأزمة المواصلات للإشكالية المرورية والازدحام مما يضطر أصحاب الحافلات إلى الانسحاب من الشوارع المزدحمة ويضعهم أمام خيارين إما الخروج من الزحمة أو زيادة التسعيرة.

وأوضح أن أصحاب المركبات ليس لهم التزام بالخط ولا التعرفة وفي أوقات الازدحام يخرجون من الخرطوم ليعملون في الخطوط الطولية بأطراف العاصمة وحاليا توجد خطة لإدخالهم وقت الذروة لحل مشكلة التجمعات التي تسببت فيها أزمة المواصلات.

وأبان أن عدد العربات حاليا بالشركة يبلغ 772 عربة والجاهز منها 223 والمتعطل 549 ونظام التشغيل يتم بتسليم السائق العربة صباحا ويكلف بتوريدة معينة حوالي 1500 تسلم للشركة نهاية اليوم علما بأن العربة تدخل ما يقارب ال 7 آلاف جنيه وأي عطل تلتزم الشركة بتصليحه مما يجعل الشركة تعمل لصالح أفراد.

الخرطوم 15-1-2020م (سونا)

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