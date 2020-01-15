السودان: وفاة مدنيين 2 و4 عسكريين في الاحداث مؤخرا

قامت وزارة الصحة بولاية الخرطوم ممثلة في مدير الإدارة العامة للطب الوقائي د.محمد عبدالرحمن ومدير إدارة الطوارئ د. طارق أبو عركي بزيارة المصابين بالأحداث التي وقعت يوم الثلاثاء ببعض المناطق بالخرطوم حال وصولهم للمرافق الصحية والتأكد من تلقيهم للعلاج المناسب وتذليل العقبات.

الجدير بالذكر أن المستشفيات الخاصة والمبادرات المدنية تعاونت مع ممثل الوزارة وبلغ عدد المصابين 7 أشخاص تم إجراء عمليات لثلاثة منهم وإصابات سطحية لأربعة منهم و6 حالات وفاة منها (2) من المدنيين و 4 عسكريين.

الخرطوم 15-1-2020 (سونا)

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