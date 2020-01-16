مجلس الوزراء يوجه بإحداث معالجات سريعة وجذرية في جهاز المخابرات العامة

قال وزير الصناعة والتجارة الناطق الرسمي باسم الحكومة بالإنابة الأستاذ مدني عباس مدني أن مجلس الوزراء وجه بضرورة الإسراع فى إحداث معالجات سريعة وجذرية فيما يختص بجهاز المخابرات العامة. وقال مدني أن مجلس الوزراء أشاد بالدور الكبير الذي لعبته القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة في حسم الأحداث التي شهدتها الخرطوم والتمرد الذي قام به ما يسمى بهيئة العمليات سابقاً بجهاز المخابرات العامة حيث ترحم المجلس على أرواح الشهداء من القوات المسلحة والمواطنين وتمني عاجل الشفاء للجرحى. وأضاف مدني في تصريحات صحفية أن ماحدث يعتبر امتداد لنشاط منظم من قوى النظام البائد في محاولة للانقضاض على منجزات الثورة السودانية مشيراً إلى ان هذه الأحداث لها ارتباط بما حدث في عدد من الولايات ومحاولة إثارة الفتنة بين القبائل، مبيناً أن قوى النظام البائد حاولت استغلال حرية التعبير التي وفرتها ثورة ديسمبر بفضل التضحيات العظيمة التي قدمها السودانيين.

وقال مدني ان المجلس استمع أيضا الي تنوير حول زيارة رئيس الوزراء لمنطقة كاودا والتي مثلت فتحاً عظيماً في مسار عملية التسوية السياسية وتحقيق السلام الشامل في السودان مبينا أن رئيس الوزراء أوضح انه خلال اجتماعه المغلق مع رئيس الحركة الشعبية شمال القائد عبدالعزيز الحلو لمس تطابقاً في وجهات النظر حيال كثير من القضايا المرتبطة بالسلام وقال إن هناك توافق كبير في الرؤى وان المسافة تجاه السلام أصبحت أقرب من اي وقت مضى.

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