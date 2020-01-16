اتفاق مبدئي وموعد جديد لمباحثات سد النهضة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، أن وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا مبدئيًّا على إجراءات ملء خزان سد النهضة الإثيوبي على مراحل.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن وزراء الخارجية والموارد المائية في البلاد الثلاثة أشاروا إلى أن تنفيذ المراحل اللاحقة من التعبئة ستتم وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها، والتي تحدد بناء على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وأهداف إثيوبيا ومراعاة احتياجات مصر والسودان خلال فترات الجفاف.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنه سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات لأي خلافات تظهر في المستقبل.

وجاء في مسودة بيان اجتماع سد النهضة أن وزراء من أمريكا ومصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا على الاجتماع يومي 28 و29 يناير بواشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل خزان السد، على أن تكون هناك مناقشات فنية وقانونية في الفترة المؤقتة.

وأضافت المسودة أنه سيتم عملية تعبئة خزان السد خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وسوف تستمر في سبتمبر وفقًا لشروط معينة، على أن يتم الأخذ في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب.

وذكرت المسودة: “المرحلة الأولى لملء خزان السد تستهدف الوصول لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر وبدء توليد الكهرباء، وسيجري توفير سبل مناسبة لتخفيف أثر الجفاف على مصر والسودان”.

صحيفة المواطن

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