المهدي يعلن عدم رغبته الترشح للانتخابات المقبلة

اتهم رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، جهات لم يُسمها بإدخال قيادات من حزبه في الحكومة دون علمهم، رغم أنهم لم يكونوا راغبين في المحاصصة، وقال المهدي لدى مخاطبته حشداً من أنصاره بالقضارف أمس، (بعض الناس دخلوا ناس مننا في الحكومة مع إننا ما رتبنا لمشاركتهم)، وحول الاتهامات التي وجهت لحزبه برفع الخيمة من القيادة العامة، قال إن الخيمة رفعت بعد أن انتهت من الجزء الثلاثين من القرآن الكريم وتابع حتى تلك الخطوة تمت دون توجيه من الحزب، واتهم المهدي جهات لم يُسمها بالترويج على عمله لإجراء انتخابات مبكرة، وتابع (أقول لكل من يقول يتهمني بالعمل على إجراء انتخابات مبكرة بأنه كاذب، قبل أن يعود ويضيف (لكن إذا حدث تعثر في الفترة الانتقالية فالانتخابات أخير من الفوضى)، وكشف المهدي عن عدم رغبته في الترشح إلى رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، مضيفاً (أنا ماشي في اتجاه التخلي عن أي مسؤولية حزبية)، وقال (الحمدلله أنا زول محبوب من الناس وموجود في قلوبهم وعقولهم)، وأردف (تم مدحي في السودان وخارجه بقصائد، وما عايز مناصب جديدة والخائف من ترشيحي لرئاسة الجمهورية يرتاح ساي).

صحيفة آخر لحظة

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