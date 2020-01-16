وزارة الصناعة تبدأ المسح الصناعي للعام 2020

أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله في منبر (سونا) اليوم أن آخر مسح صناعي كان قبل 20 عاما وأن المسح الجديد سيكتمل خلال 6 أشهر حيث ستكون هنالك خارطة صناعية كاملة، توطئة للنظر في إعادة تأهيلها إما بشراكات مع القطاع الخاص أو بالتعاون مع الدولة عبر جلب مستثمرين أجانب وذلك لإنفاذ تنمية صناعية متوازنة في إطار دعم السلام، مشيرا إلى أن المسح يتم تنفيذه بالتعاون مع جهاز الإحصاء.

وأكد محمد أن وزارة الصناعة والتجارة بدأت في تنفيذ المسح الصناعي للعام 2020م والذي يهدف لتحديد المصانع العاملة والمتوقفة والعمالة والمواد الخام التي تحتاجها هذه المصانع. ويشمل المسح كافة الولايات بمافيها ولاية الخرطوم التي بها حوالي 3,100 مصنع، فيما تضم بقية الولايات 17 ألف مصنع.

وكشف الوكيل أن الوزارة أعدت مسودة قانون جديد للصناعة سيتم رفعها إلى جهات الاختصاص للإجازة في صورتها النهائية، مشيرا إلى أن القانون الجديد يعطي الوزارة صلاحيات رسم السياسات وإنفاذها بالتعاون مع الولايات.

سونا

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