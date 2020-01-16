العطا يشرف السبت تأبين فقيد الصحافة الرياضية

يشهد نادي المريخ بأمدرمان في السابعة من مساء بعد غد السبت ليلة تأبين فقيد الرياضة والإعلام والمريخ الأستاذ الراحل أحمد محمد الحسن والتي سوف يشرفها بالحضور الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي.

كما سيقام التأبين برعاية وحضور والي ولاية الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد وحضور وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح.. و تم توجيه الدعوة لقوى إعلان الحرية والتغيير و وزيرة الشباب والرياضة ولمعتمدي أمدرمان والخرطوم ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم ورئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ورؤساء الاتحادين العام والمحلي لكرة القدم و رؤساء تحرير الصحف وأجهزة الاعلام المختلفة ولزملاء الفقيد في الصحافة و الإعلام وكبار الشخصيات الرياضية في الدولة وفي نادي المريخ.. وأمس فرغت اللجنة العليا لليلة تأبين الفقيد من إستعداداتها لإقامة التأبين والذي سيبدأ برنامجه المصاحب من الساعة الرابعة مساء بختمات من القرآن الكريم وإهداء ثوابها لروح الفقيد الطاهرة.. وفي تمام السابعة مساء سيبدأ البرنامج الرئيسي بتلاوة آيات كريمة من القرآن الكريم، ثم يقدم اللواء حقوقي عبد المنعم النذير خطاب اللجنة العليا للتأبين، تليها كلمة أهل المريخ التي يلقيها قطب نادي المريخ محمد الياس محجوب نيابة عن مجالس الإدارات ورموز وأقطاب المريخ، يعقبها كلمة الاتحادات العامة للمناشط الرياضية ويقدمها العميد مصطفى عبادي .. ويعقب ذلك فاصل من الإنشاد الديني للشيخ الشفيع محمد، ويتواصل البرنامج بعرض فيلم وثائقي عن حياة الفقيد، ثم يلقي الشاعر بشرى الصوفي قصيدة بهذه المناسبة..

وإنابة عن أسرة الإعلام الرياضي يتحدث الاستاذ محمد محمود هساي تعقبها كلمة أصدقاء الفقيد ويلقيها البروفيسور بخاري عبد الله الجعلي ثم كلمة قدامى الرياضيين يقدمها أحمد حسب الرسول بدر، تعقبها كلمة أسرة الفقيد يلقيها الدكتور صلاح أحمد عمر كمبال،، ثم يلقي راعي التأبين الفريق ركن أحمد عابدون كلمته تعقبها كلمة ضيف الشرف الفريق ياسر العطا وتختتم الليلة بدعاء للفقيد وآيات بينات من كتاب الله

سونا

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