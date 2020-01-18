شاهد: صورة للاعلامي السوداني (الطاهر التوم) باحد مقاهي القاهرة تشعل مواقع التواصل، والتوم يعلق

اشعلت صورة للاعلامي السوداني المعروف ( الطاهر حسن التوم) وهو بأحد مقاهي القاهرة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مناهضيه، الذين أثاروا ضجة حولها بالسخرية والتهكم، بحسب ما نقلت (كوش نيوز).

ورد ( التوم ) قائلاً: سعدت أن بعض القحاتة في الفيسبوك وجدوا كنزا كبيرا اليوم. صورة للطاهر التوم في مقهى عام على شارع الأسفلت في وسط القاهرة الباردة هذه الأيام، مع قاروة مياه في انتظار قهوة على الريحه.



مضيفاً: قلت ربما هذا الانتصار بالعثور على صورة للطاهر التوم تعالج نفسيا هزائم الدولار والمعيشة والأمن والسلم الاجتماعي في تجربة (قحط) التى لا يساورني شك أنها ستقود البلاد للهاوية، إن لم يتدخل العقلاء.

مردفاً: خرجت الخرطوم منذ شهور إلى دولة الإمارات، وأجريت مقابلتين تلفزيونتين هناك، وعدت للخرطوم وأجريت مقابلة على الهواء مباشرة في قناة أمدرمان، ومن قبلها مع قناة الحرة من الخرطوم.. وظللت لشهور أكتب عمودا يوميا في صحيفة الصيحة. وغادرت إلى القاهرة منذ أسبوعين عبر مطار الخرطوم وسأعود إليها عبر ذات المطار، فبالله شوفوا ليكم موضوع وخليكم من الفارغة والمقدودة.(على حد قوله)

الخرطوم (كوش نيوز)

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