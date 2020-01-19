بحضور حمدوك .. التلفزيون ينقل احتفال الجمهوريين بذكرى محمود محمد طه

بحضور قيادات حكومية رفيعة تقدمهم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، احتفل الحزب الجمهوري السبت بذكرى وفاة مؤسس الحزب الأستاذ محمود محمد طه، وذلك بالمركز العام للحزب بأمدرمان الحارة الأولى. ونقل تلفزيون السودان الاحتفال كحدث يحدث لأول مرة منذ إعدام مؤسس الفكر الجمهوري في العام 1985. وظهر في الفعالية التي حظيت بحضور كبير عضو مجلس السيادة عائشة موسى ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس ووكيل وزارة الثقافة والاعلام رشيد سعيد.

صحيفة الأنتباهة

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