بحضور حمدوك .. التلفزيون ينقل احتفال الجمهوريين بذكرى محمود محمد طه

بحضور قيادات حكومية رفيعة تقدمهم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، احتفل الحزب الجمهوري السبت بذكرى وفاة مؤسس الحزب الأستاذ محمود محمد طه، وذلك بالمركز العام للحزب بأمدرمان الحارة الأولى. ونقل تلفزيون السودان الاحتفال كحدث يحدث لأول مرة منذ إعدام مؤسس الفكر الجمهوري في العام 1985. وظهر في الفعالية التي حظيت بحضور كبير عضو مجلس السيادة عائشة موسى ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس ووكيل وزارة الثقافة والاعلام رشيد سعيد.
صحيفة الأنتباهة
3 تعليقات
حمدوك رئيس وزراء لكل السودانيين بمختلف معتقداتهم والوانهم وديانتهم السودان يسع الجميع
حرية سلام وعدالة
يا جميل الماك جميل دا ما معتقد ، فكر محمود محمد طه بيطعن في اكتمال الرسالة ويطعن ان النبي عليه الصلاة والسلام ما ادى الرسالة كاملة وبيطعن في الذات الالهية بل ويشرك ان الانسان يمكن ان يرتقي الى مرحلة الربوبية ويكون هو الله نفسه .وشطح وفسر القران كما يريد وفي الاية وخلق من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وفسر النفس هي نفس الله اي فجر هذا واي معتقد نسميها انه كفر بواح وهطرقة مساطيل
وبمثل هذا العداء والفكر فلن تسعنا قارة افريقيا دعك من السودان
من قتل محمود طه الملحد؟ وما علاقة ذلك بالثوره حريه سلام وعداله ليست فى بث المعتقدات التى تقدح فى العداله السماويه أين الحرية عندما تنتقد دين 98% من الشعب بمعتقدات وأفكار شاذه صدرت من شخص مختل العقل..
I will not blame Mr.A.Hamdok, because anyway he found something to do after his continuous failure in all domains..