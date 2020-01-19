السودان يرحب بمؤتمر برلين حول ليبيا.. وينتقد عدم دعوته

رحب السودان، اليوم الأحد، بالمؤتمر المنعقد في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا، بما يدعم التسوية السياسية هناك، منتقدا عدم دعوة بعض الدول للمؤتمر.

وفي بيان لوزارة الخارجية، وفق موقع اسكاى نيوز الاخبارى رحب السودان بوقف إطلاق النار الذي أعلنه طرفا النزاع في ليبيا، وأعرب عن أمله أن يكون وقفا مستداما، “لأنه بدون وقفٍ للعمليات القتالية لن يكون هناك معنى للحديث عن الحل السلمي”.

وانتقد السودان عدم دعوة بعض الدول للمؤتمر، وجاء في البيان أنه “كان المنطق والعدل والحرص على إنجاح مؤتمر برلين يقتضي مشاركة كل هذه الدول في المؤتمر، غير أن الدعوة للمشاركة في المؤتمر كانت انتقائية ولم تكن هناك أُسس واضحة للمشاركة فيه”.

وذكر البيان أن “معظم دول جوار ليبيا” تغيبت عن المؤتمر، مضيفا “دول الجوار الليبي، والسودان تحديدا، هي الأكثر تأثرا بما يجري في ليبيا والأقدر على المساهمة في تحويل ما يخرج به المؤتمر إلى واقع ملموس”.

وأعربت الخرطوم أن أملها بأن ينتج عن مؤتمر برلين “ما يساعد على تقدم التسوية السياسية في ليبيا”.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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