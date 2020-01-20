اقتصادي يطالب الحكومة بتهيئة بيئة الانتاج

طالب بروفيسور كمال عيسى الخبير الاقتصادي المعروف الحكومة الانتقالية بتهيئة بيئة الانتاج المتمثلة فى تهيئة البنيات التحتية كالطرق والكهرباء والاتصالات وغيرها .

وشدد سيادته فى تصريح (لسونا) على ضرورة ان تكون الاولوية فى الانفاق لتوسعة مواعين التمويل مع إزالة كافة الرسوم حتى تمضي عمليات الانتاج بصورة

سلسة .

وقال عيسى ان المنتجات السودانية كما هو معلوم لها اسعار تفضيلية فى الاسواق الاقليمية والعالمية مما يخلق فرصا اكبر للتجارة وتطوير العملية التسويقية الامر الذي يستدعي انشاء بورصات عاجلة لتنظيم هذه العمليات لعكس الاسعار العالمية انصافا للمزارعين ومنعا للمضاربات فى هذه المنتجات .

وشدد على ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى القطاع الانتاجي بشقيه الحيواني والنباتي لجهة انه الافضل والاجدر لتغطيته نسبة لضغف الاستثمارات الاجنبية فى هذا القطاع اذ لاتتعدى الـ 3% من جملة الاموال المستثمرة فى هذا القطاع مستطردا وان كان وجود الشركات الاجنبية مهم ويصب فى خانة زيادة الانتاج الكلي لايجاد حلول جذرية وحقيقية لازمات الاقتصاد السوداني .

سونا

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