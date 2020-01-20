وزيرة الخارجية تكشف أسباب إلغاء إدارة الصين بالوزارة

نفت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله ما راج عن تراجع العلاقات السودانية الصينية في اﻵونة الآخيرة، وقالت ل (السوداني) أمس إن إلغاء إدارة الصين بالوزارة لا يعني خفض الاهتمام بالعلاقات مع بكين أبدا، وأضافت: (كل القصة هي إعادة ترتيب وهيكلة، لكن العلاقات مع الصين مستمرة وجيدة وهنالك إرهاصات بزيارات متبادلة)، وأشارت أسماء إلى أن إدارة الصين لم تكن موجودة أصلا بوزارة الخارجية وكانت جزءا من اﻹدارة العامة لآسيا وقد أعيدت لها مؤخرا في إطار إعادة هيكلة الوزارة.

صحيفة السوداني

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