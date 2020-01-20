بالصورة.. المستشار السعودي المعروف تركي آل الشيخ يستعين بفيديو (كوش نيوز) لمخاطبة الجمهور

مازح المستشار السعودي المعروف رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ، الجمهور السوداني, وذلك بعد إعلانه عن إقامة حفلة خاصة للجالية السودانية في المملكة العربية السعودية.

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه في” تويتر”: “لاخواننا وأهلنا المقيمين في السودان… حياكم الله في البوليفارد… في ليلة سودانية خالص”. ويشارك الفنان السوداني الكبير محمد الأمين في الحفلة إضافة إلى الفنانة السودانية نانسي عجاج وحسين الصادق”.

وجاءت المزحة من الشيخ الذي نشر مقطعاً من حفل للفنان السوداني محمد الأمين نقلته حصرياً صحيفة (كوش نيوز) وهو يعبّر فيه عن استيائه من الجمهور ويطلب منهم التوقّف عن الغناء معه وكتب آل الشيخ معلقاً على الفيديو الذي ظهر فيه (اللوقو) الخاص يــ(كوش نيوز): “الرجاء اتباع تعليمات الفنان الكبير… دون أدنى مسؤولية”.ج

وحقق الحفل الذي أحياه المطرب الشهير في مارس من العام 2018، والذي نقلته حصرياً بتقنية البث المباشر (كوش نيوز) متابعة واسعة، فيما تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع عربية بصورة كثيفة مقطع فيديو من الحفل ، عندما قطع أداء الأغنية «ذاد الشجون» التي يغنيها، مخاطباً جمهوره «يا تغنوا انتو يا أغني أنا»، كردة فعل على أصوات الجماهير التي شوشت على عزف العود. وتباينت الآراء حول هذا الموقف الذي حدث، وردة فعل الموسيقار المحبوب.

الخرطوم (كوش نيوز)

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