فيديو: في تهكم اسفيري ..ريان الساتة تطلق (آهات وجع الولادة) بدبي

تهكم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسخروا من أداء الفنانة ريان الساتة الذي اشتهرت به خاصة ترديدها عبارات مثل (يا لطيف واحي احي و ااااه يا لطيف) وذلك أثناء أدائها للأغنيات حيث وصفها متابع وكأنها امرأة تعاني من آلام الولادة و كتب قائلاً :(حاسي كأني في مستشفى الدايات 😂😂😂 شكلها حامل و بتتوجع و مافي زول حاسي بيها).

وكانت الفنانة الساتة قد أعادت إطلاق مثل هذه العبارات خلال بروفة كانت تؤديها استعداداً للحفل الذي تحييه في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة حيث قامت بدعوة جمهورها للحضور.

الخرطوم (كوش نيوز)

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