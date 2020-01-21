إيقاف نجل نافع من العمل بالبترول

علمت (آخر لحظة) أن وزارة الطاقة والتعدين قامت بإيقاف نجل القيادي بالنظام السابق نافع علي نافع، (المهندس محمد) عن العمل بشركة سودابت، وبحسب مصدر أبلغ الصحيفة أن محمد لم يتم إعفاؤه رغم أن الخطوة تأتي في إطار إزالة التمكين، لجهة أن تعيينه تم بطريقة إدارية سليمة – وفقاً للمصدر.

وفي السياق تم تشكيل لجنة تحقيق للتعرف على سير مجريات العمل بالإدارة التي كان يعمل بها محمد نافع.

صحيفة آخر لحظة

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