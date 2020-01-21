تاور: السودان يتطلع لشراكة حقيقية مع هولندا

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بروفيسور صديق تاور على أهمية مملكة “هولندا” كشريك صديق للسودان استنادا على العلاقات الثنائية بين البلدين التي امتدت لستين عاما.

وقال لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم سفيرة مملكة هولندا بالخرطوم كارين بوفن إن السودان يشهد عهدا جديدا يتطلع من خلاله إلى تعاون كبير ودعم من المملكة .

وأوضحت السفيرة كارين بوفن في تصريح صحفي أن اللقاء يأتي في إطار التحضيرات لزيارة عضو مجلس السيادة إلى أوروبا التي تشمل مملكة هولندا مشيرة إلى أنها التقت وزير خارجية مملكتها خلال يناير الجاري من أجل ترتيب وتسهيل الزيارة تأكيدا لرغبة المملكة في تطوير علاقاتها مع السودان، مضيفة أن اللقاء تناول تطوير وزيادة التعاون بين الجانبين في مجال القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية.

سونا

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