وزيرة الانتاج بسنار تتفقد إدارة الزراعة بالسوكي

قامت المهندسة اسماء عثمان وزير الانتاج والموارد الاقتصادية المكلف اليوم بجولة تفقدية لادارة الزراعة والانتاج الحيواني بمحلية السوكي وقفت خلالها علي البنيات التحتيه وبيئة العمل واستمعت الي المشاكل والمعوقات التي تواجه العاملين واعدة بتذليلها حتي يسير العمل وفقا للخطة الموضوعة.

وأوضحت أسماء ان ادارة الزراعة بالمحلية قد بدأت التدريب الفعلي للموظفين علي استخدام برنامج G,sوالحاسوب لمواكبة التطور وترقية الاداء فضلا عن استخراج بطاقات للمزارعين لصرف حصصهم من الجازولين وربطها بالمساحات مؤكدة سعيهم الجاد لتوفير مواعين لتخزين الوقود بسعه اكبر وتوحيد التحصيل والإيرادات تفاديا للتضاربات.

وفي ذات السياق استمعت الي مشاكل واحتياجات العاملين بادارة الثروة الحيوانية واعدة بتوفير عربة مسح وبائي وتأهيل الحضانه الموجوده لزياده انتاج الدواجن.

سونا

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