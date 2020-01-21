وزير الطاقة والتعدين يعلن سياسات جديدة للوزارة

أعلن وزير الطاقة والتعدين الاتحادي المهندس عادل علي إبراهيم السياسات الجديدة للوزارة تجاه قضايا التعدين بالسودان.

وقال الوزير في تصريحات صحفية عقب ترؤسه الاجتماع المشترك بكادقلي بين وفد الوزارة و حكومة جنوب كردفان بحضور واليها اللواء ركن رشاد عبد الحميد إسماعيل، قال إن الاجتماع بحث قضايا التعدين بالولاية خاصة بمحليتي تلودي والليري، إضافة إلى الاتفاقيات الجديدة مع كافة الشركات العاملة في مخلفات التعدين والتي توقفت في الفترة السابقة، وزاد، أن الاتفاقيات الجديدة ستعطي المحليات المتضررة نصيبا أكبر من الإنتاج وسيتم توظيفه لخدمات المنطقة.

وأبان الوزير أن سياسات الوزارة الجديدة ترتكز على الاهتمام بالصحة والبيئة وسلامة المواطن أولا، مضيفا أن الوزارة ستتولى عملية تدريب الخريجين بمناطق التعدين في مجالات الإشراف على عمليات الصحة والبيئة، مبشرا بوجود بدائل لمادة الزئبق بعد أن حققت نجاحا بولاية نهر النيل، ووعد بإدخال كهرباء إسعافية لمدينة كادقلي لمقابلة احتياجات فصل الصيف، لافتا إلى أن مشروع الشبكة القومية يحتاج لمزيد من الوقت والتمويل، موكدا اهتمام الوزارة بهذا الجانب باعتباره من مستحقات السلام.

سونا

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