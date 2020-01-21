الدبيلو يجري لقاءات تفاكرية بالبحر الأحمر

شهدت ولاية البحر الأحمر اليوم عددا من اللقاءات التفاكرية حول قضايا شرق السودان ومسار مفاوضات السلام في جوبا التي أجراها الأمين العام لمفوضية السلام البروف سليمان علي دبيلو والوفد الموافق له مع قوى إعلان الحرية والتغيير وقيادات الادارة الاهلية في اطار زيارة الوفد للولاية وذلك بحضور والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج.

وفي تصريحات إعلامية أوضح البروف دبيلو أن اللقاءات تناولت قضايا الشرق والجوانب الأمنية والاجتماعية ومسار التفاوض، مبينا أن قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية ستعبر عن رأيها في مذكرة مكتوبة، وكذلك الإدارة الأهلية، مبينا أهمية هذه الآراء في معالجة القضايا العالقة وقيادتها نحو تحقيق السلام.

سونا

شارك الموضوع :



