رئيس الوزراء..خطط طموحة لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن

وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الوضع الاقتصادي الراهن بالأزمة ، وأكد خلال حواره مع التلفزيون القومي بأن الأوضاع بالولايات أسوأ ، وأشار إلى أنه يعيش بشكل يومي معاناة المواطن لقلة دخل الفرد مقابل إحتياجاته.

وأكد رئيس الوزراء شروع الحكومة بوضع خطط طموحة لمعالجة الأزمة بخطط مرتبطة بمعالجة الوضع الآني و برنامج إسعافي يقوم على محاربة التضخم وتوفير السلع الاستراتيجية وبوضع ميزانية تعالج تلك الأزمات لافتا إلى تحقيق نجاحات في مجال السيولة و توفر كافة المواد الضرورية من دقيق الخبز والمواد البترولية مقرا بأن الأزمة في التوزيع وأن الحكومة تعمل على تجاوزها خلال أسابيع.

سونا

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