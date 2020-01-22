كوريا الشمالية تُنهي وقفها الطوعي للاختبارات النووية

علنت كوريا الشمالية أمس الثلاثاء عن أنها لن تلتزم بوقفها الطوعي للاختبارات النووية والصاروخية، مشيرة إلى العقوبات “الوحشية وغير الإنسانية” التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على نظام البلاد.

وصرح يو يونغ-تشول، مستشار بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف، بأنه “لم نجد أي سبب لالتزام أحادي الجانب فشل الطرف الأخر في الوفاء به”، وذلك خلال مؤتمر لنزع السلاح مدعوم من قبل الأمم المتحدة، وفق وكالة “يونهاب”.

واتهم “يو” واشنطن بتطبيق “أكثر العقوبات الوحشية وغير الإنسانية” على بيونغ يانغ.

وحذر أنه في حال استمرار “السياسة العدائية” للولايات المتحدة تجاه بلاده، فلن يكون هناك أبدا نزع للسلاح النووي.

صحيفة البيان

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