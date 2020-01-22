قرار بنقل شركات التعدين خارج مدينة تلودي

أصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم قراراً بنقل كل الشركات العاملة في قطاع المعادن من مدينة تلودي، وأمنت عدد من الشركات بكادقلي على القرار الذي شمل أيضاً نقل مخلفات التعدين من الليري وتلودي خارج المثلث.

وأكد الوزير بحسب صحيفة آخر لحظة، أن هذا القرار رسالة مهمة إلى أهالي تلودي، باعتبار أن هذا الاتفاق سيكون نموذجاً خاصة في جانب قضايا المجتمعات المحيطة بمناطق الإنتاج وأهمية السلامة المجتمعية.

وأشاد والي جنوب كردفان المكلف، اللواء ركن رشاد بالقرار، مؤكداً على وضع ضوابط جديدة من أجل صالح المواطن وإنسان الولاية.

الخرطوم (كوش نيوز)

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