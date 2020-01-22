مدينة إيطالية تعرض منازل للبيع بيورو واحد

أعلنت مدينة بيساتشا الإيطالية الواقعة جنوب إقليم كامبانيا، عن تقديم عرض للجادين ويتلخص بعرض 90 منزلا للبيع مقابل يورو واحد لكل منزل، بشرط واحد.

المدينة الواقعة فوق هضبتين منحدرتين تحيط بهما غابة صغيرة، اشتهرت في السابق بصناعة الصوف.

قدمت المدينة، الاثنين 20 يناير/كانون الثاني، عرضا من أجل بيع 90 منزلا قديما مقابل يورو واحد للبيت، واضعة شرطا لأجل ذلك يتمثل في أن يجلب المشترون معهم أساليب حياتهم القديمة، إذ تشجع العائلات أو مجموعات الأصدقاء على شراء عدة ملكيات معا.

يقول مسؤولو المدينة إن هندستها المعمارية المتشابكة تفسح المجال أمام المزيد من المشاريع التشاركية.

من جهته قال نائب رئيس البلدية، فرانشيسكو تارتاليا، إن المدينة تواجه موقفا خاصا كون المناطق المهجورة فيها تمتد عبر غالبية الجزء القديم من المدينة، لتتشابك البيوت المهجورة معا، حتى إن بعض المنازل تتشارك نفس المداخل، بحسب مانشرت شبكة cnn الأمريكية.

لذلك قررنا الترحيب بالعائلات، ومجموعات الأصدقاء، والأقارب، والمعارف، أو المستثمرين لينضموا إلينا، ونشجعهم على شراء أكثر من منزل ليكون لهم دور ولينفتحوا على حياة جديدة.

سبوتنيك

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