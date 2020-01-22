اللواء جابر يشدد على الاهتمام بالتدريب

-شدد اللواء الركن ابراهيم جابر عضو مجلس السيادة الإنتقالي على ضرورة الاهتمام بالتدريب والعمل على تنمية راس المال البشري بوصفه الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية في العالم المعاصر.

وناشد سيادته لدى مخاطبته ورشة أثر التدريب في رفع اداء العاملين بمؤسسات الدولة ،التي نظمتها ،إدارة التدريب بالأمانة العامة لمجلس السيادة الإنتقالي ،بالقاعة الكبرى بالقصر الجمهوري اليوم ، برعاية الأمين العام لمجلس السيادة اللواء أسامة الصديق جاد الله. ناشد جميع المشاركين بالعمل بصورة جادة من خلال شبكة واحدة لتبادل الأفكار المعرفية والاراء بما يسهم في الدفع بالعملية التدريبية بصورة علمية ومنهجية تحقق الأهداف المنشودة.

واوضح جابر ،ان معظم الدول المتقدمة ركزت على الاهتمام بالتعليم والتأهيل ورفع كفاءة الكادر البشري ، مما أسهم في تقدمها في كافة المجالات ، مستشهدا على ذلك بتجربة سنغافورة التي تطورت بصورة واضحة في وقت قصير مما جعلها تتبوأ مكانا رفيعا بين الدول.

من جانبه أكد الأمين العام لمجلس السيادة اللواء أسامة الصديق أهمية الورشة ودورها الكبير في تطوير الأداء على المستويين العام والخاص من خلال الأوراق العلمية المقدمة ،داعيا المشاركين بتقديم مخرجات ورؤى تلامس الواقع الراهن وتتناسب مع طبيعة المرحلة وتؤدي الي اخراج البلاد من ازماتها والدفع بأراء جريئة وواضحة وخطط تدريبية فاعلة.

وتعهد الأمين العام لمجلس السيادة ،بالعمل على تنفيذ توصيات الورشة وتنزيلها الى أرض الواقع بما يوفر البيئة الملائمة للعمل الذي يفضي الي تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر ان الورشة ،والتي تمتد جلساتها لمدة يومين ، يشارك فيها مديرو وحدات التدريب بالوزارات والمؤسسات المختلفة،لمناقشة العديد من الاوراق العلمية التي اعدها مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال التدريب.

سونا

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