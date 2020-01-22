قحت العلاقة مع والي الجزيرة متناغمة ومنسجمة

أعلن الأستاذ صالح سعيد الناطق الرسمي بإسم قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية الجزيرة أن العلاقة بين الوالي وقوى إعلان الحرية والتغيير تجاوزت مرحلة الشراكة الي الجسم الواحد وأن الوالي رمزها السياسي ويجسد حكومة الثروة .

و أضاف أن قوي إعلان الحرية والتغيير تعمل بسلاسة لإيجاد حلول للمشاكل والقضايا ولفت للشواغل التي تشغل قوي إعلان الحرية والتغيير بالولاية

واكد اللواء الركن احمد حنان احمد صبير والي ولاية الجزيرة لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم الأستاذ أمين سعد منسق التنظيم والميدان بالتنسيقية المركزية لقوي إعلان الحرية والتغيير بحضور تنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير بالولاية ان الولاية بذ لت جهود ا بخصوص التعينات الجديدة في الخدمة المدنية .

واوضح الوالي ان ميزانية الولاية للعام 2020م وضعت بواسطة عدد من الخبراء والمختصين وفق موجهات الوثيقة الدستورية ، داعيا قوى إعلان الحرية والتغيير للجلوس مع وزارة الصحة ووزارة المالية الولائية لوضع تصور متكامل للخدمات الطبية والعلاجية وامن علي إدراج ممثلين لقوي إعلان الحرية والتغيير في كافة اللجان الإقتصادية بالولاية .

من جانبه أكد الأستاذ أمين سعد منسق التنظيم والميدان بالتنسيقية المركزية لقوى إعلان الحرية والتغيير ان والي ولاية الجزيرة المكلف يمثل حكومة الثورة ودعا قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية لدعمه ومساندته والوقوف معه لإنجاح كل مشاريع السلطة التنفيذية بإعتبارهم الحاضنة السياسية لحكومة الولاية .

واعلن الأستاذ طه بدل حمد الزين عضو تنسيقية إعلان الحرية والتغيير بالولاية أن قوى إعلان الحرية والتغيير شركاء مع والي الولاية في الثورة وأن جميع الولاة العسكريين ولاة الثروة وأن القوات المسلحة الضامن لثورة ديسمبر المجيدة .

سونا

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