ترتيبات لاستيعاب 450 وظيفة بالولاية الشمالية

إطلع والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري علي ترتيبات مفوضية الاختيار للخدمة المدنية بالولاية الشمالية لبداية اجراءات التقديم لاستيعاب 450 وظيفة ضمن المشروع القومي السابع لتشغيل الخريجين.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم بالاستاذ محجوب عمر علي رئيس مفوضية الاختيار للخدمة المدنية بالولاية الشمالية ووجه الوالي المفوضية بالبدء فورا في إعلان الوظائف للخريجين عبر الوسائط الاعلامية المختلفة والحرص علي تكملة جميع اجراءات التعيين مع الالتزام الكامل بالشفافية والوضوح والنزاهة والكفاءة في عملية اختيار الوظائف.

من جانبه أكد رئيس مفوضية الاختيار للخدمة المدنية بالولاية الشمالية الأستاذ محجوب عمر في تصريح لسونا عقب اللقاء ان المفوضية اكملت كافة ترتيباتها لبداية اجراءات التقديم لهذه الوظائف .

وأشارت الى ان هنالك وظائف للوزارات والمحليات سيتم الاعلان عنها اعتبارا من اليوم عبر كافة المؤسسات والوسائط الاعلامية.

واضاف ان الوظائف ستكون في مختلف التخصصات للخريجين مناشدا الخريجين الراغبين في التقديم لوظائف المشروع القومي السابع لتشغيل الخريجين الاستفادة من هذا المشروع والاسراع بالتقديم بالوزارات والمحليات.

وأكد ان هذه الوظائف التي تعتبر بشرى لشريحة الخريجين سيتم تمويلها اتحاديا

سونا

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