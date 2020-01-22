زيارة مرتقبة للبرهان إلى الكويت

أكدت الكويت حرصها على تعزيز علاقاتها مع السودان في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وبحث رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري “الثلاثاء” بالسفير الكويتي بالخرطوم بسام محمد القبندي ترتيبات زيارة البرهان إلى الكويت في القريب العاجل والتي سيتم تحديدها عبر القنوات الدبلوماسیة.

وقال السفير الكويتي إن اللقاء تطرق للاستثمارات الكويتية ودور الصندوق الكويتي للتنمية في السودان، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل دفع علاقات البلدين إلى الامام في كافة المجالات.

السوداني

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