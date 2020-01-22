النيلين
اقتصاد وأعمال

خطوات عاجلة لإنهاء ظاهرة صفوف الخبز

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خبز - عيش - رغيف - مخبز - فرن

أكد اجتماع موسع “الأربعاء” برئاسة والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد اتخاذ خطوات عاجلة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمخابز لإنهاء ظاهرة صفوف الخبز التي أصحبت ترهق المواطن بصورة كبيرة رغم توفر الدقيق بكمية كافية تغطي استهلاك الولاية.
وأكد الوالي بحسب” وكالة أنباء السودان الرسمية” سعي حكومته لتوفير الخدمات الضرورية والتي تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطن.
إلى ذلك طالبت لجنة تسيير اتحاد المخابز بتدخل الولاية لتقليل تكلفة الإنتاج التي ارتفعت مؤخرا بصورة لافتة أسهمت في توقف عدد من المخابز وخروجها من الخدمة، كما طالبت اللجنة بتوفير الغاز كمدخل أساسي في صناعة الخبز، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه عملية صناعة الخبز.
السوداني

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