معلومات تعريفية عن نظام رخصة القيادة المركزية الجديدة في السودان

المواطنين الكرام معلومات تعريفية عن نظام رخصة القيادة المركزية التي بداء بها العمل الان :_

في إطار التطوير والتحديث المستمر لأنظمة المرور والإستفادة من تقانة المعلومات بحمد الله بدائرة الشؤون الفنية تم تصميم وتنفيذ نظام متكامل لرخص القيادة المركزية وهو عبارة عن نظام مركزي موحد لرخص القيادة، يعمل على قاعدة بيانات موحدة لكل السودان،يراعي الإحتياجات والمتطلبات الداخلية والخارجية وخصوصيات كل الولايات ، تم فيه مراعاة الربط الشبكي مع الأنظمة ك(تطبيق رجل المرور ونظام الحوادث) والجهات ذات الصلة(السجل المدني،الكشف الطبي،ميادين الإمتحان العملية والنظرية ،وزارة المالية (سداد المالي E15)…الخ) .

2. للنظام عدد من الخصائص والميزات وهي :

أ- توحيد رقم رخصة القيادة المركزية وتبسيط الإجراءات بحيث يسهل تتبع الرخصة في كل مراحلها ،عن طريق إصدار رقم المتابعة الذي من خلاله يتيح إستعراض كافة البيانات وإيقاف التعامل الورقي.

ب- إضافة حقول لرخصه القياده المجاز مواصفتها عالميا (الاسم واللغه باللغه الانجليزيه،رقم الهويه،نوع المركبات المسموح بقيادتها).

ت- اضافه معالجات على الصوره وتحديث اجهزه التصوير للتطابق مع مواصفات ال ICAO.

ث- مراجعة الجوده العالمية في كروت رخص القيادة مع إضافة عدد (13) ميزة تاميني غير قابلة للتزوير.

ج- إضافة جزئية الأرشفة الالكترونية داخل النظام.

ح- التواصل مع مالك الرخصة عن طريق الرسائل النصية (SMS) عبر رقم الهاتف المسجل في النظام في الحالات التالية :

* ارسال رساله نصيه برقم المتابعة الاسم باللغة الانجليزية عند التصديق المبدئي .

* ارسال رسالة نصية بجاهزية رخصة القيادة والتفضل بالاستلام .

* ارسال رسالة نصية بسحب رخصة القيادة مع المدة الزمنية المقررة للسحب.

* ارسال رسالة نصية بانتهاء مدة السحب المقررة والتفضل بالإستلام.

خ- اصدار أورنيك رخصة التمرين من داخل النظام (أورنيك 63).

د- إضافة جزئية الجودة والتسليم وذلك بالاحتفاظ بالرقم المتسلسل للكرت بعد الطباعة في النظام.

ذ- إيقاف الأعمال الورقية.

ر- التقارير اللازمة للمساعدة في التطوير والتحسين وتجويد الاداء.

ز- التقليل من إحتمال الوقوع في الأخطاء في عمليات الإدخال مع توفير الوقت والجهد.

س- شكل رقم رخصة القيادة المركزية :

SD0110500000008

تم بحمد الله تنفيذ النظام أعلاه في كل من مجمع خدمات الجمهور الخرطوم و مركز ترخيص العلاقات البينيه وجاري العمل على خطة الإنتشار ببقية المراكز بالعاصمة والولايات.

مع تحيات اعلام الإدارة العامة للمرور



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