الوزير “عيسى شريف”: الزراعة تعتبر المخرج الأساسي لنهضة السودان اقتصاديا

أكد المهندس عيسى عثمان شريف وزير الزراعة والموارد الطبيعية أن القطاع الزراعي يعتبر المخرج الأساسي لتطور الاقتصاد بالبلاد، مشيرا إلى التحديات التي تواجهه والمتمثلة في عدم وجود آلية للربط بين المنتجين والوزارة والإدارات المختلفة.

وشكا وزير الزراعة لدى لقائه الأربعاء بمكتبه بوفد برئاسة الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بحضور وكيل وزارة الزراعة عبد القادر تركاوي وعدد من مديري الإدارات بالوزارتين، من مشاكل استخدام الأراضي والتمويل بجانب وجود مؤسسات موازية لوزارة الزراعة تستنزف موارد ضخمة بالإضافة إلى عدم التكامل بين المركز والولايات.

واستعرض المهندس عيسى خطة وزارته لتنمية القطاع الزراعي من خلال إنزال برامج الخطة على مستوى المحليات ترتكز على تنمية المرأة وتفعيل دورها في تحقيق الأمن الغذائي بجانب إيجاد آليات لاستقطاب الشباب للعمل في القطاع الزراعي وإنشاء صندوق وطني للقطاع الزراعي والعمل على إعادة تأهيل مشروع الجزيرة وإضافة قيمة للمنتجات الزراعية ومراجعة قوانين الاستثمار والعمل على خلق شراكات مع المنظمات الدولية، داعيا إلى إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارتين لدراسة فرص الاستثمار الزراعي.

من جانبه أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي استعداد وزارته للتعاون للنهوض بالقطاع الزراعي، معتبرا أن وزارتي المالية والزراعة هما الأساس في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، لافتا إلى أهمية الاستفادة من القطاع الخاص في تنمية القطاع من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية لربط مناطق الإنتاج.

إلى ذلك أشار وكيل وزارة الزراعة عبد القادر تركاوي إلى ضرورة مراجعة قوانين الاستثمار والاستفادة من إخفاقات المواسم السابقة والاستعداد للموسم الجديد.

الخرطوم 22-1-2020م (سونا)

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