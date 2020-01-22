انعقاد مؤتمر (سلسيون) لقضايا التسول والتشرد السبت القادم في الخرطوم

تنعقد بالخرطوم في الـ 25 من يناير الجاري وحتى الـ26 منه فعاليات مؤتمر (سلسيون) لمناقشة قضايا التسول والتشرد بالبلاد .

ويعتبر المؤتمر الذي تنظمه منظمة (الملاذ الآمن للتنمية) هو الأول من نوعه الذي يناقش قضايا التشرد والتسول في السودان والذي يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا شريحة المتسولين والمشردين من جميع نواحي الحياة .

هذا وقد اكدت المنظمة في تعميم صحفي اكتمال الترتيبات كافة لانطلاقة المؤتمر بمركز مأمون بحيري للدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا لمناقشة أكثر القضايا الاجتماعية حساسية.

الخرطوم 22-1-2020م (سونا)

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