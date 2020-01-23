ترمب: هجوم إيران على قواتنا بالعراق أصاب الجنود بـ«الصداع»

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن إصابات الجنود الأميركيين في الهجوم الانتقامي الذي شنته إيران ضد قوات أميركية في قاعدتين بالعراق رداً على مقتل الجنرال قاسم سليماني «ليست خطيرة للغاية».

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، قال ترمب، اليوم (الأربعاء) للصحافيين في ختام مشاركته ليومين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: «سمعت أن الجنود أصيبوا بالصداع يمكنني القول إنها إصابات غير خطيرة».

وقال ترمب إنه علم بأمر الإصابات بين الجنود الأميركيين في هذا الهجوم بعد أيام من الهجوم الإيراني الذي كان رداً على مقتل سليماني، قائد «فيلق القدس» بـ«الحرس الثوري» الإيراني، في 3 يناير (كانون الثاني) في غارة أميركية.

وجاءت تعليقات ترمب رداً على سؤال لأحد الصحافيين في أعقاب اجتماع ثنائي في وقت سابق مع الرئيس العراقي، برهم صالح، على هامش قمة دافوس.

كان ترمب أعلن، في أعقاب الهجوم، أن القوات الأميركية أو العراقية لم تتكبد أي خسائر بشرية في الهجوم.

وقال ترمب في كلمة ألقاها في البيت الأبيض أشارت إلى رغبة في عدم تصعيد الأزمة مع إيران: «لم يصب أميركيون في الهجوم لم نتعرض لأي خسائر».

وأضاف: «تحملت الدول سلوك إيران لوقت أطول من اللازم وهذه الأيام انقضت».

صحيفة الشرق الأوسط

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