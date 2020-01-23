شقيق البشير يُسجِّل اعترافاً قضائياً بامتلاكه عقارات وشركات

أقَرّ عبد الله البشير شقيق الرئيس السابق المخلوع عمر البشير، بامتلاكه عقارات وشركات وأسماء أعمال، وسَجّلَ أمس اعترافاً قضائياً أمام قاضي مُخالفات الأراضي.

وأبلغت مصادر، بأنّ شقيق البشير خُضع للتحري والتحقيق للمرة الثانية أمام وكيل نيابة مُخالفات الأراضي جمال زكريا تحت المادتين (6 و7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه لسنة 1989م.

وأرجعت السُّلطات عبد الله البشير إلى سجن كوبر الذي يقبع فيه منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع البشير، ويُواجه عدة بلاغات تتعلّق بالفساد والثراء الحرام وتجاوُزات في الأراضي والعقارات، وأُخضِع للتحقيق في نيابة الفساد والتّحقيقات المالية، على خلفية تجاوُزات في الأراضي والعقارات، وأُجريت معه تحريات استمرّت ساعاتٍ.

الخرطوم (كوش نيوز)

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