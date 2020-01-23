تسريب 25% من الدقيق المدعوم

قال الأستاذ حسن محمد ابن عوف رئيس لجنة الرقابة بوزارة التجارة والصناعة إن حجم تسريب دقيق الخبز المدعوم من قبل الدولة يبلغ 25% من كمية التوزيع.

وأوضح ابن عوف بحسب ( سونا) أن هنالك تجاوزا في أوزان الخبز، مشيرا إلى المشاكل التي تواجه قطاع المخابز ولجنة الحصر والرقابة، وكشف عن مهام اللجنة في المرحلة الحالية المتمثلة في حصر المعلومات لتمليكها لأصحاب اتخاذ القرار.

وأشار إلى تصميم استثمارات من قبل اللجنة في إطار الربط الشبكي بين المطاحن والمخابز والوكلاء بصورة يومية.

وأضاف أن الربط الشبكي يبدأ بشكف المخزون الاستراتيجي ببورتسودان وموقف الرصد اليومي للقمح بالميناء والمطاحن وطاقة كل مطحن.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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