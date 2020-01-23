بوتين يدعو إلى قمة لـ «الدفاع عن السلام» في العالم

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، إلى عقد قمة لأعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين (روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة والصين) من أجل «الدفاع عن السلام» في مواجهة انعدام الاستقرار في العالم.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، أعلن الرئيس الروسي خلال إحياء ذكرى تحرير معسكر «أوشفيتز» النازي في إسرائيل، أنّ «قمة للدول التي فعلت الكثير من أجل إلحاق الهزيمة بالمعتدي النازي وإنشاء نظام دولي لما بعد الحرب، ستلعب دورا كبيرا في البحث عن استجابات مشتركة للتحديات والأزمات المعاصرة».

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «حكومات العالم إلى الانضمام إلى الجهد الضروري لمواجهة إيران»، التي وصفها بأنها «أكبر دولة معادية للسامية على كوكب الأرض»، وحذر من أن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدا أمنيا لكل الدول وليس فقط لإسرائيل.

الشرق الأوسط

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