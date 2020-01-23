مدتها أسبوع .. الجمارك تُعلن مُهلة أخيرة لتوفيق أوضاع العربات (غير المقننة) في جميع ولايات السودان

أعلن رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة بشير الطاهر عن مهلة جديدة لترخيص العربات غير المقننة في جميع ولايات السودان تبدأ “الأحد” المُقبل الموافق 26 يناير الحالي وتستمر لأسبوع فقط ينتهي بتاريخ الثاني من فبراير المُقبل، وقطع أنه بعد نهاية المدة لم يتم استثناء أي ترخيص عربة بعد هذا القرار.

وأوضح الطاهر في منشور تحصل “باج نيوز” على نسخة منه أن القرار يأتي تم بموجب قانون الجمارك تعديل سنة 2010 بتحصيل القيمة زائد الرسوم الجمركية وغرامة”5%” من القيمة.

وشدد القرار على عدم إنزال ومنع دخول أي عربات او آليات غير مستوفية لضوابط واستثناءات القرار رقم “203” الصادر من مجلس الوزراء بعد هذا القرار .

الخرطوم: باج نيوز

شارك الموضوع :



