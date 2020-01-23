الجمارك تعلن جاهزيتها لاستئناف التجارة مع دولة جنوب السودان

أعلن الفريق شرطة دكتور بشير الطاهر بشير مدير هيئة الجمارك السودانية جاهزية الشرطة وهيئة الجمارك بأجهزتها ومعداتها والقوى العاملة لاستئناف التجارة بين السودان ودولة جنوب السودان عقب ترسيم الحدود حسب الاتفاق بين الدولتين في اجتماع المفوضيات في جوبا.

وقال الطاهر في تصريح لـ (سونا) عقب الزيارة المشتركة للمدير العام لشرطة دولة جنوب السودان والمفتش العام لشرطة السودان وحكومة ولاية النيل الأبيض اليوم لمعبر جودة الحدودي، قال إن الزيارة هدفت للوقوف على ما تم إنجازه في المعابر والمنافذ الحدودية بين البلدين والاطمئنان على سير العمل وفق الخطة الموضوعة لترتيب تسليم الحدود حسب مخرجات اجتماع مدينة جوبا.

وأكد مدير هيئة الجمارك أن فتح المعابر سيسهم في التبادل التجاري والاقتصادي وتبادل المنافع بين مواطني الدولتين وتحقيق الأمن والسلام وتقنين التجارة والحد من التهريب الذي أضر باقتصاد البلدين، وأشار إلى أن دولة الجنوب تحتاج بصورة اساسية للسلع والمواد الغذائية من السودان .

فيما كشف الفريق شرطة جون اكود ملود المدير العام للجوازات والهجرة والسجل المدني بدولة جنوب السودان مضامين المذكرة التي سيتم توقيعها بالخرطوم مع الشرطة السودانية، وأضاف أنها ستكون امتداداً لاتفاقية العام 2019م والتي تشمل فتح المعابر خاصة معبر جودة بالنيل الأبيض والميرم بغرب كردفان وبرام بجنوب دارفور.

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