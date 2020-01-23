وزارة الصناعة و التجارة: رفع دراسة التكلفة الحقيقية لأوزان الخبز الأحد القادم

ترفع لجنة السياسات التي شكلتها وزارة الصناعة و التجارة الدراسة التي أعدتها بشأن التكلفة الحقيقة لأوزان الخبز، توصياتها الأحد القادم لتكون مرضية لكل الأطراف.

وأكد الأستاذ مبارك محجوب محمد علي مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية رئيس الآلية التنفيذية للأسواق أهمية إحكام الرقابة على سلعة الخبز.

وقال خلال حديثه في المؤتمر الصحفي لوكيل وزارة التجارة والصناعة الخميس إن قرارات التي صدرت من قبل الوزارة تصب في مصلحة تأمين السلعة الاستراتيجية، مبينا أنه وبموجب القرار تم إنشاء غرفة مركزية ولجنة للحصر والرقابة وتوفير المعلومات وتأمين احتياجات المواطنين من سلعة الخبز.

وأبان أن لجنة السياسات معنية برفع مقترحاتها وتوصياتها ومباشرة أعمالها لعملية الضبط والرقابة وإنشاء آلية تنفيذية على الأسواق الداخلية، موضحا أن ممارسات الوسطاء والسماسرة أدت إلى تصاعد أسعار السلع بصورة مستمرة.

وأشار إلى أن ولاية الخرطوم أنشأت غرفة مركزية لتلقي الشكاوى من المواطنين فيما يتعلق بالمسارات غير القانونية للتجار، لافتا إلى مشروعات قوانين تنظيم التجارة بالتركيز على التجارة الداخية، مبينا أن هنالك مواد رادعة تصل لخمس سنوات سجن للمخالفين في العمل التجاري.

الخرطوم 23-1-2020م (سونا)

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