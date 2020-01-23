كشف وكيل وزارة التجارة بحكومة دولة جنوب السودان عقب جولته الخميس في معرض الخرطوم الدولي عن توقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية بين الخرطوم وجوبا والتي سيتم على ضوءها فتح المعابر على الحدود بين البلدين.

وقال الوكيل في تصريحات صحفية أن الاتفاقيات شملت تأهيل السكة الحديد بين الخرطوم وبابنوسة والمجلد وصولا إلى مدينة واو، إلى جانب الطرق البرية مرورا بالنيل الأبيض حتي جوبا حاضرة دولة الجنوب الأمر الذي ينعكس إيجابا على التجارة بين البلدين، كما شملت الاتفاقيات التبادل والتعاون بين البنوك في البلدين، وأعرب الوكيل عن تمنياته بان تنعكس بشريات الثورة المجيدة على السودانيين خاصة بشريات السلام الذي نأمل أن يمتد إلى كافة دول الجوار خاصة دولة الجنوب.

الخرطوم 23-1-2020م (سونا)

شارك الموضوع :



