تعاون بين السودان والبرازيل في الاستثمار الزراعي

بحث وزير الزراعة والموارد الطبيعية م.عيسى عثمان شريف سبل تعزيز التعاون المشترك بين السودان والبرازيل في مجالات البحوث والاستثمار الزراعي.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه صباح الخميس بالمدير العام للبحوث الأسبق بالبرازيل، حيث ناقش اللقاء التعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجال الزراعي، حيث استمع شريف خلال اللقاء إلى شرح تنويري عن تجربة البرازيل في تطوير بحوث القطن وفول الصويا، وأشاد بالتعاون الثنائي بين البلدين، ودعا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات الزراعية والبحثية للاستفادة من تجربة البرازيل في مجال القطن وفول الصويا، مشيرا إلى أهمية تطوير البحوث الزراعية بالسودان، وأكد أن أبواب السودان مفتوحة للتعاون في جميع المجالات الزراعية.

من جانبه أكد المدير الأسبق للبحوث بالبرازيل استعداده لنقل الخبرات، واستعرض التجربة البرازيلية في تطوير البحوث وتصدير اللحوم والدواجن، وأضاف قائلا “إن البرازيل أصبحت من أكبر مصدري ومنتجي فول الصويا والدواجن واللحوم”، وأكد أن الاهتمام بالبحوث من الأولويات، وأشار إلى أهمية التعاون في المجال الزراعي بين البلدين.

الخرطوم 23-1-2020م (سونا)

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