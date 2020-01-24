السودان: قرارات جديدة لوزير المالية بشأن تصدير الذهب

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي عن خطة من الوزارة وبنك السودان ووزارة التجارة والصناعة والطاقة والتعدين وهيئة المواصفات والمقاييس والأمن الاقتصادي بالسماح لكل الشركات التي لديها خبرة في تصدير الذهب بموارد حقيقية وبنظام الخزنة الواحدة. وأضاف في حوار له بتلفزيون السودان أن الوزارة فصلت فصلاً تاماً معاملات التصدير عن الاستيراد على أن تتم مناقصات المستوردين للسلع وفق الاحتياجات. وأشار إلى قطاع صادر الذهب كأقرب وسيلة لإخراج الاقتصاد السوداني من وهدته لأهمية الذهب وتأثيره على الاقتصاد الكلي مما حدا بالوزارة لتشجيع القطاع الخاص، وقال إن مبادرة شركة الفاخر للذهب والتي تم اختيارها بعد إعلان عام لدخول شركات القطاع الخاص للمساهمة في إنعاش الاقتصاد السوداني بعد أن مزق النظام البائد وزارة المالية وشتت ولايتها على المال العام وموارد الدولة واضطرار البنك المركزي لطباعة النقد لتمويل مشروعات الذهب مما أضر بالاقتصاد السوداني واتخذ منحى تضخميا لزيادة الكتلة النقدية، لافتا إلى أن تصدير البنك المركزي للذهب خلال العام 2019م لم يتجاوز 7 أو 8 كيلو جرام من الذهب. ولفت البدوي إلى أن شركة الفاخر صدرت ما يقارب الـ ١٥٥ كيلو جرام من الذهب بقيمة ١٠ ملايين دولار، وقال إن غرفة تجار الذهب باتحاد أصحاب العمل والـ40 شركة أيضا تقدموا بمبادرات لتصدير الذهب نظير سعر مجزٍ، وأضاف أنهم عزوا تهريب الذهب لعدم السعر المجزي. وأشار البدوي إلى خمسة مرتكزات تقوم عليها موازنة العام ٢٠٢٠م أهمها التمييز الإيجابي لدعم بناء السلام ورؤية تستهدف المستقبل والتحول لاقتصاد مسنود بعمالة مدربة تستوعب أهداف التنمية المستدامة وأهداف الألفية 2030م والتي تركز على تقليل الفقر.

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